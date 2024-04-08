В Таиланде предложили создать аналог Шенгена

Таиланд предложил государствам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгенской зоны в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на власти страны.

По его информации, в течение последних месяцев премьер-министр Таиланда Сретта Тависин говорил о такой инициативе в разговорах с коллегами из Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии и Мьянмы. Собеседники главы тайского кабмина позитивного отреагировали на его предложение.

Как отмечает Bloomberg, данные страны приняли в 2023 году около 70 млн туристов. Совместная визовая программа позволила бы им привлечь еще больше путешественников, которые смогут свободно перемещаться между курортами шести государств. При этом сам Таиланд мог бы увеличить свои доходы от туризма и, таким образом, преодолеть текущие экономические трудности.

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