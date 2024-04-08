https://news.day.az/tourism/1650488.html В США у самолета оторвался капот двигателя - ВИДЕО
В США у самолета оторвался капот двигателя - ВИДЕО
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало расследование в связи с очередной поломкой пассажирского лайнера Boeing 737. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
В публикации отмечается, что самолет авиакомпании Southwest взлетал из аэропорта в Денвере. У Boeing 737 оторвалась часть обшивки двигателя, которая ударилась об подкрылок.
Агентство подчеркивает, что рейс удалось благополучно вернуть в международный аэропорт Денвера, а после отбуксировать к выходу на посадку.
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