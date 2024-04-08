В США у самолета оторвался капот двигателя

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировало расследование в связи с очередной поломкой пассажирского лайнера Boeing 737. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что самолет авиакомпании Southwest взлетал из аэропорта в Денвере. У Boeing 737 оторвалась часть обшивки двигателя, которая ударилась об подкрылок.

Агентство подчеркивает, что рейс удалось благополучно вернуть в международный аэропорт Денвера, а после отбуксировать к выходу на посадку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!