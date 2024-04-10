Турист обвинил сотрудников отеля в использовании его зубной щетки для уборки

Турист из США обвинил сотрудников отеля Лас-Вегаса в использовании его зубной щетки для уборки номера. Как передает Day.Az, соответствующее видео он опубликовал в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Агент по недвижимости Лавелл Джексон из Луисвилля, штат Кентукки, приехал в Лас-Вегас на конференцию и остановился в роскошном четырехзвездочном отеле Mandalay Bay. По данным издания, одна ночь там стоит от 400 до 550 долларов.

Американец признался, что утром он решил почистить зубы и сразу заподозрил неладное. "С этого момента в любом отеле я больше не буду оставлять в ванной свою зубную щетку, - говорит герой ролика. - Я не думал, что такое возможно, но, очевидно, это так. Они использовали мою зубную щетку для уборки! И они из-за этого ругаются со мной!"

В ответ на вопрос других пользователей соцсети о том, как он догадался, что его зубную щетку использовали таким образом, Джексон пояснил, что ему было нетрудно это заметить.

Некоторые комментаторы также обвинили туриста в попытке добиться бесплатного проживания. "Это просто глупо... Не такой уж я бедный человек и не из такого типа людей, но я уверен, что некоторые так и делают", - уверил Джексон.

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