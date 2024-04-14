Стюардессу с позором выгнали из роскошного отеля на Мальдивах

Стюардесса авиакомпании British Airways устроила пьяную драку в роскошном отеле на Мальдивах. Администрация гостиницы выгнала ее оттуда с позором, написало издание The Sun, передает Day.Az.

По данным источника, бортпроводница остановилась в отеле Oblu Xperience Ailafushi, ночь проживания в котором по системе "все включено" стоит более 235 тысяч рублей. Сотрудница перевозчика взяла с собой дочь и подругу, воспользовавшись корпоративной скидкой на авиабилеты.

Во время отдыха компания сначала выпила в баре гостиницы, а затем продолжила веселиться на балконе своей виллы. Другие отдыхающие пожаловались на крики и визги, которые доносились оттуда до поздней ночи. Сотрудники отеля сделали стюардессе замечание, чем разозлили ее и спровоцировали драку.

О произошедшем узнало руководство British Airways. Сотруднице и ее спутницам приказали немедленно вернуться на родину. Авиакомпания начала расследование инцидента. Пока неизвестно, какие санкции ждут дебоширку.

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