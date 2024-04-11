Турист с болезнью Альцгеймера пропал в Испании и чудом нашелся

Британский турист с болезнью Альцгеймера пропал в Барселоне, Испания. 35 часов спустя он чудом нашелся благодаря другой путешественнице, пишет портал Euro Weekly News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

65-летний Дэвид Мур вышел из своего номера около 4:30 7 апреля и покинул отель. Его жена Кристина в тот момент спала и заметила отсутствие супруга только через три часа. Отмечается, что Мур страдает деменцией и испытывает трудности при ходьбе. При нем не оказалось телефона, денег и очков.

Семья путешественника опубликовала призыв в соцсетях с просьбой помочь в поисках. Их сообщение увидела другая туристка, у отца которой тоже диагностирована болезнь Альцгеймера. Девушка находилась в Барселоне и решила найти Мура.

Через 35 часов после исчезновения мужчины туристка заметила его на автобусной остановке. Он был в сознании, но чувствовал себя плохо. Одежда Мура была грязной, предположительно, он шел без отдыха весь день и всю ночь. Мужчину госпитализировали, а его семья сердечно поблагодарила девушку за спасение Мура.

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