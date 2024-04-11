Крупнейшая авиакомпания приостановила полеты в Тегеран

Крупнейшая авиакомпания Lufthansa решила приостановить полеты в Тегеран и обратно в связи с "текущей ситуацией на Ближнем Востоке".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на авиаперевозчика.

По словам представителя авиакомпании, Lufthansa "после тщательной оценки приняла решение приостановить полеты в Тегеран и обратно до четверга, 11 апреля 2024 года". В компании подчеркнули, что безопасность клиентов и членов экипажа "является главным приоритетом Lufthansa".

1 апреля агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Дамаске. Иранские СМИ проинформировали, что обстрелу подверглось консульство страны в сирийской столице. В управлении по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) сообщили о гибели семи военных советников: генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пяти офицеров.

Россия решительно осудила атаку Израиля и запросила заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля в ответ на запрос ТАСС отказалась комментировать информацию о нанесении израильскими военными удара по Дамаску.

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