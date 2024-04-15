Эр-Рияд пересмотрел масштабы плана по строительству 170-километрового города

Саудовская Аравия сократила среднесрочные планы по освоению мегапроекта Neom в пустыне, в рамках которого строится футуристичный линейный город The Line. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначально ожидалось, что к 2030 году в городе длиной 170 км будут проживать 1,7 млн человек. Теперь саудовские власти рассчитывают, что на завершенных к этому сроку 2,4 км The Line будет расселено менее 300 тыс. человек.

Это решение было принято из-за того, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который владеет проектом и финансирует его, еще не утвердил бюджет Neom на 2024 год. Это вызывает беспокойство в правительстве страны в связи с реализацией программы "Видение 2030".

Эксперты, опрошенные изданием, связывают сокращение планов по The Line с проблемами Эр-Рияда с привлечением иностранных инвесторов, а также зависимостью экономики страны от цен на нефть.

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