Туристы отправились на морскую прогулку и чудом выжили после кораблекрушения

Толпа туристов отправилась на морскую прогулку на яхте и чудом выжила после кораблекрушения у берегов Картахены, Колумбия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, судно "Бахари" перевозило американских путешественников после поездки на острова Ислас-дель-Росарио 12 апреля. Во время плавания у судна возникли технические проблемы, в результате чего оно начало наполняться водой. Находившиеся неподалеку плавательные средства заметили происходившее и поспешили на помощь.

Всего с затонувшей яхты спасли 14 человек, включая двух членов экипажа. Позже выяснилось, что владевшая судном компания не имела лицензии для перевозки туристов. Ведется расследование.

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