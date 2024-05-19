Turkish Airlines раскрыла планы на период до 2033 года

Национальный авиаперевозчик Турции - компания Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") планирует довести пассажиропоток до 171 млн к 2033 году, когда в стране будет широко праздноваться 110-летие Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, компания, признанная самым дорогим брендом Турции и отмечающая в нынешнем году свое 91-летие, 19 мая раскрыла планы развития на период до 2033 года.

Авиакомпания почти во все годы фиксировала рост показателей пассажиропотока. Исключением стал лишь период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Согласно целям Turkish Airlines, в ближайшие годы будет значительно расширен авиапарк компании, который достигнет по численности 813 лайнеров.

В апреле 2023 года услугами Turkish Airlines воспользовались 1 млрд пассажиров.

На сегодняшний день 456 самолетов Turkish Airlines осуществляют рейсы в более чем 130 стран мира. В среднем каждые 59 секунд из аэропортов мира взлетает по самолету национального авиаперевозчика Турции.

Ежесуточно услугами авиакомпании пользуются в среднем до 250 тыс. человек, а также перевозится 4761 тонна грузов.

При этом ежедневно на рейсах Turkish Airlines работают в среднем по 2195 пилотов и 5466 бортпроводников.