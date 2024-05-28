В США заработала авиакомпания, ориентированная на собак

В США начала работу авиакомпания Bark Air, которая ориентирована на собак, пишет Complex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали представители авиакомпании, покупая билет на самолет, хозяева собак могут быть уверены, что их и питомцев ждет комфортный полет, а животные получат лучшее обслуживание. В него входят ковровая дорожка к самолету, угощения и комфортные места в самолете.

"Это радикально отличается от обычного перелета собак", - добавил директор Bark Air Мэтт Микер.

К каждому билету для собак также будет прилагаться один билет для человека, и нет никаких ограничений по размеру или породе домашних животных. Питомцам также положены шумоподавляющие наушники и напитки по выбору.

Сейчас Bark Air летает только из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а цена билета на рейс начинается от $6000.

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