Правительство Исландии хочет создать новую систему налогообложения в сфере туризма, чтобы сократить число путешественников в страну. Таким образом еще одна страна Европы захотела избавиться от толп туристов, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, власти страны намерены повышать налог для туристов в пиковые даты, чтобы контролировать их число. К таким мерам правительство прибегнуло ради сокращения негативного влияния туризма на страны и окружающую среду.

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