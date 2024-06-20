В Турции ужесточат правила досмотра при входе в аэропорты

В соответствии с новыми правилами авиационной безопасности Турции, разработанными с учетом требований Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), при входе в аэропорты будет осуществляться также контактный (ручной) досмотр.

Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект утвержден на уровне парламентской комиссии и в ближайшее время будет вынесен на голосование законодателей Турции.

В соответствии с новым законопроектом, все лица, проходящие на территорию воздушной гавани, будут в обязательном порядке сканироваться ручными металлодетекторами, а при наличии подозрения проходить контактный досмотр.

При этом, наряду с лентой интроскопа, багаж и ручная кладь также могут проверяться в ручном режиме.

В случае отказа от контактного досмотра пассажира могут не допустить на борт воздушного судна.

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