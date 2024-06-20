Туристку выгнали из молла из-за "неподобающей одежды"

В российском Владикавказе молодую девушку выгнали из торгового центра из-за коротких шорт. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, сотрудники молла выразили девушке недовольство, попросив покинуть территорию торгового центра.

Представляем вашему вниманию данное видео: