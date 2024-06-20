https://news.day.az/tourism/1669312.html Туристку выгнали из молла из-за "неподобающей одежды" - ВИДЕО
Туристку выгнали из молла из-за "неподобающей одежды" - ВИДЕО
В российском Владикавказе молодую девушку выгнали из торгового центра из-за коротких шорт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, сотрудники молла выразили девушке недовольство, попросив покинуть территорию торгового центра.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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