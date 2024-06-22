Разъяренный слон вытащил туристку из машины и затоптал ее

В Замбии американская туристка подверглась нападению слона во время наблюдения за животными. Как передает Day.Az, об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Ливингстон в Замбии, группа туристов наблюдала за стадом слонов, которое переходило дорогу. В какой-то момент одно из животных приблизилось к стоявшей на обочине машине и несколькими ударами выбило оттуда 64-летнюю пенсионерку.

Пожилая женщина упала на проезжую часть, разъяренный слон затоптал ее. Спасти пострадавшую не удалось. Власти Замбии посоветовали туристам быть предельно осторожными при наблюдении за дикой природой.

До этого сообщалось, что в парке Пиланесберг в Южной Африке (ЮАР) дикий слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари. Инцидент произошел во время сафари, группа туристов передвигалась на автомобиле. Нападение слона путешественники сняли на видео, на кадрах ролика слон подходит к машине, поднимает ее в воздух и толкает автобус. Разъяренное животное не обращало внимания на крики гида. Получили ли туристы и водитель автомобиля травмы - неизвестно.

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