Таиланд продлевает бесплатное страхование иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда объявило о продлении своей программы бесплатного страхования для иностранных туристов до 31 декабря 2024 года. Изначально пилотный проект должен был действовать только до 31 августа, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Согласно условиям туристической политики каждый случай смерти дает право семье на компенсацию в размере 1 млн батов. Инциденты, повлекшие за собой потерю органов или постоянную инвалидность, покрываются на сумму 300 тыс. батов. Медицинские расходы в результате несчастных случаев компенсируются на основе фактических затрат, максимум до 500 тыс. батов. Таиланд стремится повысить уверенность иностранных путешественников в безопасности, продлевая схему страховой защиты на весь 2024 год без каких-либо дополнительных затрат для них", - говорится в сообщении ведомства.

Министр туризма и спорта Сермсак Понгпанит заявил, что эта страховая кампания помогает иностранным гостям при наступлении чрезвычайных ситуаций, таких как преступления и стихийные бедствия в королевстве. Однако компенсация не применяется, если туристы имеют собственный полис или туроператор самостоятельно страхует своих клиентов.

Проект действует с начала этого года и рассчитан на индивидуальных путешественников, по каким-либо причинам не имеющих свою медицинскую страховку. Для запроса финансового возмещения, иностранцу необходимо предъявить загранпаспорт с отметкой о туристических целях посещения страны. Заявление на выплаты необходимо подать в течение 15 дней.

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