Американская туристка отправилась на йога-ретрит на Багамах и загадочно исчезла спустя две недели. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 41-летняя Тейлор Кейси из Чикаго приехала на остров Нью-Проовиденс 3 июня, а в последний раз ее видели 19 июня. Пропажу женщины заметили на следующее утро, когда та не явилась на занятия. Семейство Кейси намерено приехать на Багамы, чтобы участвовать в ее поисках.

"Тейлор никогда бы не исчезла вот так. Она хотела приехать и рассказать о полученном опыте друзьям из Чикаго", - поделилась обеспокоенная мать пропавшей.

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