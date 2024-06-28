На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости»

Совет по туризму Майорки, Испания, описал туристов фразой "захватчики, а не гости". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

Директор Совета по туризму популярного курорта Европы Педро Мас Бергас заявил, что чрезмерному количеству туристов в сезон способствуют и местные жители, которые приглашают родственников пожить на острове.

Two people try and help a woman who has fallen over in the street, presumably drunk

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A large crowd marching through the streets of Majorca