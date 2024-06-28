https://news.day.az/tourism/1671139.html На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости» - ФОТО
На популярном курорте Европы описали туристов фразой «захватчики, а не гости» - ФОТО
Совет по туризму Майорки, Испания, описал туристов фразой "захватчики, а не гости". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Star.
Директор Совета по туризму популярного курорта Европы Педро Мас Бергас заявил, что чрезмерному количеству туристов в сезон способствуют и местные жители, которые приглашают родственников пожить на острове.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре