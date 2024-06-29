В Париж стало приезжать меньше туристов

Олимпийские игры, которые меньше, чем через месяц должны открыться в Париже, пока что способствуют не притоку, а оттоку туристов из французской столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на представителей различных отраслей.

"Специалисты в области туризма (отельеры, рестораторы, организаторы мероприятий и т. д.), а также владельцы магазинов и организаторы событий чувствуют себя неважно. Все ориентировались на Игры 2012 года в Лондоне, однако в британской столице мероприятия проходили не в центре, тогда как в Париже все происходит в городе. В течение нескольких месяцев за рубеж транслировалось одно и то же сообщение: здесь все в полном беспорядке. Туристы поняли, что сейчас не время приезжать", - пишет издание.

Одним из основных индикаторов служит сокращение числа пассажиров на международных рейсах, прибывающих в Париж. В июне их количество снизится примерно на 10%, тогда как в первые три недели июля ожидается спад на 15%.

Кроме того, некоторые отельеры в беседе с изданием говорят о снижении потока туристов на 20-30%, причем в большинстве случаев речь идет о туристах из США. И даже предлагаемые на сервисах бронирования в интернете скидки не спасают положение. Часть владельцев отелей фиксирует "больше отказов, чем бронирований", причем тенденция усилилась на фоне новостей о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).

По данным консалтинговой группы MKG, отток посетителей наблюдается во всех отелях - от студенческих хостелов до люксового сегмента. В среднем с 1 по 26 июня оборот гостиниц снизился на 25,4%, при этом заполняемость отелей упала на 11,5%. Стало приезжать меньше туристов, однако и бизнесмены иногда предпочитают перенести деловые встречи на другое время или в другие локации из-за проблем с движением транспорта: плотность движения в Париже усиливается из-за перекрытия одной из ключевых транспортных развязок на площади Согласия, а также эспланады Инвалидов и моста Александра III, через которые также проходили значительные потоки машин. При этом в июле движение будет ограничено по части улиц, а в период Игр часть дорог и мостов вовсе будет закрыта для движения автотранспорта без аккредитации.

"Проблемы с движением в Париже отпугивают клиентов. Нет смысла снижать цены. Мы ожидали, что ситуация ухудшится, но не до такой степени", - признался генеральной директор компании Bateaux Mouches, организующей водные экскурсии по Сене, Тауфик Эль Амрани. По его словам, ежедневно в июне и июле речные суда перевозили по 10 тыс. пассажиров, однако с начала июня их число упало в среднем до 6-6,5 тыс. в сутки. Аналогичные жалобы слышны и на бульваре Осман, где расположились дорогие бутики с одеждой и ювелирными украшениями: в отсутствие иностранных гостей спрос заметно упал, а приезжающие из других регионов Франции туристы тратят меньше.

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