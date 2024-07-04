Туристка надела на себя 2 кг одежды, чтобы не платить за багаж

В Китае туристка придумала способ, как не платить за багаж в аэропорту, пишет Asia One. Для этого ей пришлось надеть на себя два кг одежды, передает Day.Az.

Как пишут СМИ, во время регистрации на рейс женщина сообщила, что ее вес багажа на два килограмма превысил допустимую норму. Туристке предложили оплатить лишний груз, но она придумала, как выйти из ситуации. Для этого ей пришлось достать кипу вещей и надеть их на себя.

Правда, китаянка добавила, что во время прохождения поста безопасности перед посадкой в самолет, ее остановили инспекторы и заставили снять лишнюю одежду. Женщина убрала ее обратно в ручную кладь и, по ее словам, таким образом ей удалось не заплатить за перегруз.

Некоторые пользователи соцсетей рассказали, что воспользуются способом китаянки, когда полетят в отпуск.

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