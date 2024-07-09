Предусмотренные в Ходжалинском аэропорту работы внесут дополнительный вклад в развитие региона

Ходжалинский аэропорт имеет большое стратегическое значение для Азербайджана и региона.

Как передает Day.Az, об этом Карабахскому бюро Trend сказала пресс-секретарь Международного аэропорта Гейдар Алиев Нармин Халилова.

Она отметила, что территория Ходжалинского аэропорта, расположенного на высоте 575 метров над уровнем моря, составляет 188,5 гектара.

"В настоящее время аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2170 метров и шириной 45 метров, две рулежные дорожки, один перрон и один терминал. Всего на территории перрона расположены три стоянки для воздушных судов", - сказала Халилова.

По ее словам, в целях развития инфраструктуры Ходжалинского аэропорта запланирован ряд работ по модернизации.

"Длина существующей взлетно-посадочной полосы будет расширена до трех тысяч метров, а ширина - до 60 метров. Будут проведены работы по оптимизации территории аэропорта, и планируется, что его общая площадь составит 177,27 га, а территория перрона - 47 тысяч квадратных метров. Все предстоящие работы будут выполнены в соответствии с международными нормами и стандартами, аэропорт будет модернизирован до самого современного уровня", - сказала Халилова

Она добавила, что это направлено на обеспечение высокого уровня обслуживания и безопасности, что в свою очередь внесет дополнительный вклад в развитие региона, его интеграцию в мировую экономику, а также укрепление региональных связей.

Отметим, что 5 июля Президент Ильхам Алиев побывал в Ходжалинском аэропорту.

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