Суровая реальность: Таиланд приводят к "боевой готовности"

Таиланд снова приводят к "боевой готовности", на фоне обещанных ливней и гроз. Туристам, согласно предупреждению, которое опубликовал Метеорологический департамент Таиланда (TMD), нужно готовиться к сильным дождям и штормам - такова суровая реальность. Впрочем, Пхукет ненастье может обойти стороной, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Метеорологическое управление Таиланда (TMD) выпустило предупреждение. "Юго-западный муссон в настоящее время охватывает Андаманское море, Таиланд и верхнюю часть Сиамского залива. Кроме того, конвергенция юго-западных и южных ветров влияет на восточные регионы и Сиамский залив. Это сочетание погодных условий приведет к грозам и сильным ливням в различных районах страны. В Андаманском море и Сиамском заливе волны досттигнут высоты около одного метра. Однако в районах, где случаются грозы, волны могут превышать два метра", - предупредили туристов.

В частности, "достанется" Паттайе и всей провинции Чонбури - там обещают грозы на 60% территории. Юго-западный ветер будет дуть от 15 до 30 км/ч. На море в этом регионе будут волны высотой около 1 метра, но в штормовых районах волны могут превышать 2 метра. Так что пляжам придётся отказать.

Ливни могут застать туристов и в Бангкоке - там обещаны грозы ожидаются в 60% области и сильные дожди. Но при этом жарко - 33-35°C.

А вот любимый туристами Пхукет гроза обойдёт стороной. В этой части страны дожди ожидают на 40% территории, и под ударом окажутся в основном Краби и другие провинции - Ранонг, Пханг Нга, Транг и Сатун. Там обещают юго-западные ветры будут дуть со скоростью от 15 до 30 км/ч, и волны в 1-2 метра в зависимости от общей обстановки.

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