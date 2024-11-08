https://news.day.az/tourism/1705452.html Самообслуживание в Южной Корее достигло пика - ВИДЕО Широкую известность получают рестораны и кафе самообслуживания в Южной Корее. Как передает Day.Az, на кадрах девушка заказывает фастфуд, производит оплату и принимает заказ полностью самостоятельно. Представляем вашему вниманию данные кадры:
Самообслуживание в Южной Корее достигло пика - ВИДЕО
Широкую известность получают рестораны и кафе самообслуживания в Южной Корее.
Как передает Day.Az, на кадрах девушка заказывает фастфуд, производит оплату и принимает заказ полностью самостоятельно.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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