Самообслуживание в Южной Корее достигло пика

Широкую известность получают рестораны и кафе самообслуживания в Южной Корее.

Как передает Day.Az, на кадрах девушка заказывает фастфуд, производит оплату и принимает заказ полностью самостоятельно. 

Представляем вашему вниманию данные кадры: