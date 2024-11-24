В Финляндии отменят сотни авиарейсов

Финская авиакомпания Finnair отменит более 300 рейсов из-за забастовки пилотов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ее пресс-службы.

Профсоюз пилотов Финляндии (SLL) анонсировал забастовку 9 и 13 декабря. Как отметил главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт, летчики решили бастовать вместо переговоров, что нарушает планы около 33 тысяч клиентов компании в преддверии рождественских каникул. Шильдт пообещал предложить альтернативные рейсы как можно большему числу пассажиров.

Забастовка связана с тем, что 30 сентября истек срок коллективного трудового договора между профсоюзом и авиакомпанией. Переговоры о новом договоре безрезультатно идут на протяжении трех месяцев.