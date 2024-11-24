https://news.day.az/tourism/1710223.html Стала известна причина загорания российского самолета в Турции - ВИДЕО В январе-октябре 2024 года Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики выдал льготные кредиты на общую сумму 2,767 миллиона манатов. По информации Фонда, основная часть финансовой помощи была направлена на развитие промышленности и сельского хозяйства.
Стала известна причина загорания российского самолета в Турции - ВИДЕО
Самолет Superjet загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении авиакомпании "Азимут", поступившем в РБК.
"При посадке самолета авиакомпании Азимут в результате сдвига ветра произошла грубая посадка", - говорится в сообщении.
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