Стала известна причина загорания российского самолета в Турции

Самолет Superjet загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении авиакомпании "Азимут", поступившем в РБК.

"При посадке самолета авиакомпании Азимут в результате сдвига ветра произошла грубая посадка", - говорится в сообщении.