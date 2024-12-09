Пассажир пытался захватить самолет и улететь в США

Один из пассажиров внутреннего рейса, выполняемого мексиканской авиакомпанией Volaris, предпринял попытку захватить самолет и перенаправить его в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в заявлении авиакомпании в соцсети Х указано:

"Volaris сообщает, что сегодня утром на рейсе 3041, который следовал по маршруту Эль-Бахио - Тихуана, пассажир попытался с применением силы перенаправить самолет в США. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности и в соответствии с протоколом самолет был направлен в аэропорт Гвадалахары, где авиакомпания передала пассажира в распоряжение компетентным органам".

По данным авиакомпании, все пассажиры, экипаж и самолет не пострадали, сейчас они находятся в безопасности.