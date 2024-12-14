https://news.day.az/tourism/1715364.html Сколько туристов посетило Азербайджан в этом году? - Рекордная цифра В этом году Азербайджан посетили 2,4 миллиона туристов. Об этом заявил журналистам на мероприятии в Шахдаге, посвященном итогам года, председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, сообщает Day.Az. По его словам, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 28 процентов.
Сколько туристов посетило Азербайджан в этом году? - Рекордная цифра
В этом году Азербайджан посетили 2,4 миллиона туристов.
Об этом заявил журналистам на мероприятии в Шахдаге, посвященном итогам года, председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, сообщает Day.Az.
По его словам, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 28 процентов.
"Больше всего туристов посетило нашу страну из России, Турции, Индии. Число туристов из Китая также увеличилось в два раза", - отметил Байрамов.
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