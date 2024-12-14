Сколько туристов посетило Азербайджан в этом году?

В этом году Азербайджан посетили 2,4 миллиона туристов.

Об этом заявил журналистам на мероприятии в Шахдаге, посвященном итогам года, председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, сообщает Day.Az.

По его словам, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 28 процентов.

"Больше всего туристов посетило нашу страну из России, Турции, Индии. Число туристов из Китая также увеличилось в два раза", - отметил Байрамов.