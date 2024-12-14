"Шахдаг" привлек большое число туристов в этом году

Отели туристического комплекса "Шахдаг" посетила 101 тысяча туристов.

Об этом на мероприятии, посвященном итогам года, заявил журналистам председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, сообщает Day.Az.

По его словам, по сравнению с прошлым годом число туристов увеличилось на 30 процентов.

"В общей сложности комплекс посетили более 280 тысяч гостей", - подчеркнул Наджафов.