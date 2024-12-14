https://news.day.az/tourism/1715380.html Во сколько обойдется встреча Нового года в "Шахдаге"? В настоящее время доступны специальные турпакеты на Новый год. Об этом на мероприятии, посвященном итогам года, сказал журналистам председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, сообщает Day.Az. "Цены на трехдневные пакеты, рассчитанные на двоих, варьируют в пределах 1000-1800 манатов.
Во сколько обойдется встреча Нового года в "Шахдаге"?
В настоящее время доступны специальные турпакеты на Новый год.
Об этом на мероприятии, посвященном итогам года, сказал журналистам председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, сообщает Day.Az.
"Цены на трехдневные пакеты, рассчитанные на двоих, варьируют в пределах 1000-1800 манатов. Это включает в себя завтрак и гала-вечер в честь Нового года", - сказал он.
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