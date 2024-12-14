В Азербайджане стартовал зимний туристический сезон
В Азербайджане стартовал зимний туристический сезон.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде во время медиатура для представителей СМИ, организованного совместно Госагентством по туризму и туристическим центром "Шахдаг" и посвященного итогам деятельности за 2024 год и началу зимнего туристического сезона в Азербайджане.
Было отмечено, что основной целью медиатура является продвижение возможностей зимнего туризма Азербайджана, информирование о существующих и новых турпродуктах, повышение интереса к внутреннему туризму, информирование общественности о подготовке туристического центра "Шахдаг" к зимнему сезону.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре