Из Азербайджана может открыться прямой рейс в еще одну европейскую страну

Азербайджан и Сербия активизируют работу по открытию прямого авиасообщения.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Сербии Марк Джурич в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Сербии.

"Я хочу подчеркнуть, что мы обсуждаем развитие туристической сферы. В этом направлении мы активизируем работу по открытию прямого авиасообщения", - сказал он.

Джурич отметил, что Сербия активно работает с Азербайджаном над развитием экономического сотрудничества и взаимодействия в области энергетики, благодаря которому энергетическая безопасность Сербии в это глобально нестабильное время значительно повысилась.

"Дружба между нашими странами основывается, среди прочего, на выдающихся личных отношениях Президента Александра Вучича и Президента Ильхама Алиева, которые заложили великолепные политические рамки для нашего сотрудничества. Я могу с уверенностью сказать, что 2024 год стал для сотрудничества Сербии и Азербайджана действительно выдающимся годом", - сказал он.

Далее Джурич поздравил Азербайджан с успешной организацией конференции COP29, которая внесла значительный вклад в решение вопросов, связанных с окружающей средой.

"На конференции удалось обеспечить обязательства на сумму более 300 миллиардов долларов для проведения реформ, необходимых для остановки климатических изменений, что является доказательством успеха азербайджанской дипломатии", - сказал глава МИД Сербии.

Он выразил уверенность, что сотрудничество Сербии с Азербайджаном в ближайшем будущем станет еще более тесным и интенсивным.

"В 2025 году мы продолжим стратегический диалог на высоком политическом уровне, и мы в Белграде с нетерпением ждем возможности принять следующую встречу стратегического совета по сотрудничеству между Сербией и Республикой Азербайджан", - добавил Джурич.