Вниманию направляющихся в Россию

В России начали действовать новые правила, касающиеся миграции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана.

С сегодняшнего дня срок временного пребывания граждан Азербайджанской Республики на территории Российской Федерации будет составлять 90 дней в одном календарном году.

Увеличить этот срок возможно при соблюдении условий, предусмотренных российским законодательством, например, при оформлении патента на работу, подачи заявления на временное проживание и других обстоятельствах.

Также необходимо, чтобы граждане Азербайджана зарегистрировались по месту пребывания в течение семи рабочих дней с момента пересечения российской границы.

Важно отметить, что при въезде в Россию иностранцы, включая граждан Азербайджана, обязаны заполнить миграционную карту. Этот документ выдается бесплатно в пунктах пропуска на границе, в международных аэропортах, а также на борту самолетов, следующих в Россию. Миграционная карта заполняется либо на русском языке, либо латинскими буквами в строгом соответствии с данными, указанными в паспорте или другом удостоверяющем личность документе.