В США эвакуировали самолет с более чем 200 пассажирами

Самолет авиакомпании Delta эвакуировали на заснеженную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте после возгорания в двигателе. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации канала, рейс выполнялся самолетом Boeing 757. На борту лайнера находились более чем 200 пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что в результате произошедшего четыре человека получили незначительные травмы. Один из них был госпитализирован.

Представители авиакомпании и аэропорта не давали комментариев о причине произошедшего. По словам пассажира Кертиса Джеймса, при взлете самолета "что-то пошло не так, и двигатель загорелся".