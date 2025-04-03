Таиланд вводит обязательное требование для туристов

С 1 мая все туристы Таиланда должны заполнять цифровую карту прибытия перед въездом в страну. Цифровая карта прибытия в Таиланд - это цифровая платформа для упрощения процедуры въезда в страну.

Как передает Day.Az, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сайт для подачи заявки на получение цифровой карты уже работает, но с 1 мая Таиланд сделает ее обязательной. Путешественники, независимо от способа въезда в страну воздушным, наземным или морским транспортом, должны будут пройти предварительную онлайн-регистрацию за три дня до прибытия, предоставив личные данные и сведения о путешествии, такие как паспортные данные и адреса проживания.

Карта заменяет традиционную бумажную форму прибытия TM6. Ее цель - ускорить иммиграционную обработку и улучшить сбор данных. Использование иммиграционных форм TM6 было приостановлено 15 апреля прошлого года.

Эта инициатива является частью более широкого стремления Таиланда утвердиться в качестве "умного туристического направления" и обеспечить более эффективный опыт для иностранных посетителей.