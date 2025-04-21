Аэропорт Стамбула установил необычное достижение

Аэропорт Стамбула вошел в историю как первая в Европе воздушная гавань, где одновременно приземлились три самолета. О необычном достижении сообщил телеканал CNN Türk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Операция вошла в историю как первый случай одновременной посадки трех самолетов [в Европе]. Таким образом, аэропорт Стамбула стал первым в Европе, где впервые [одновременно] приземлились три самолета", - указано в сообщении.

Утверждается, что момент синхронной посадки рейсов "Турецких авиалиний" из Стокгольма, Парижа и Антальи был зафиксирован на снимках радара.