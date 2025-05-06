Планируются прямые рейсы между Баку, Тегераном и Тебризом

В ближайшее время планируется запуск прямых авиарейсов между Баку и двумя крупными городами Ирана - Тегераном и Тебризом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил советник министра дорог и градостроительства Ирана, директор Центра по международным вопросам ведомства Амин Тараффо.

Согласно принятому решению, рейсы по маршруту Тегеран-Баку будут выполняться четыре раза в неделю, а Тебриз-Баку - два раза. Иранская Организация гражданской авиации уже ведёт переговоры с соответствующими структурами Азербайджана по вопросу открытия маршрутов. Специалисты активно работают над реализацией проекта.

Отметим, что в Иране функционируют 54 действующих гражданских аэропорта, из которых 14 имеют международный статус. Ежегодно через аэропорты страны проходит около 30 миллионов пассажиров.