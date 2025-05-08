IndiGo приостановила полеты в Ташкент и Алматы

Индийская авиакомпания IndiGo до 14 июня приостановила ежедневные рейсы в Ташкент и Алматы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству PTI официальный представитель компании.

После закрытия воздушного пространства Пакистана с 24 апреля индийские авиакомпании, выполняющие рейсы на Запад, стали выбирать более длинные маршруты, а узкофюзеляжные самолеты не могут выполнять беспосадочные рейсы в течение длительного времени. IndiGo выполняет рейсы на узкофюзеляжных самолетах Airbus в столицы Казахстана и Узбекистана.

"К сожалению, Алматы и Ташкент находятся за пределами оперативного диапазона текущего парка IndiGo", - заявила авиакомпания.