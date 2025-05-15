Туристический потенциал Азербайджана представлен в Казахстане

Бюро по туризму Азербайджана провело 15 мая презентацию в городе Атырау (Казахстан).

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, в ходе презентации, проведенной в рамках мероприятия по случаю открытия прямых авиарейсов по маршруту Атырау - Баку - Атырау, представитель бюро предоставил информацию о развитии оздоровительного туризма, активном отдыхе, фестивалях, концертах, а также деловых мероприятиях (MICE) и гольф-туризме в Азербайджане. Было отмечено, что за первые четыре месяца 2025 года количество граждан Казахстана, посетивших Азербайджан, увеличилось на 18 процентов.

Кроме того, в мероприятии с презентациями выступили представители авиакомпании Air Astana, азербайджанской туристической компании Azertour и TABIA Group.

Отметим, что рейсы Атырау - Баку - Атырау запускаются с 31 мая и будут осуществляться трижды в неделю. В настоящее время также выполняются прямые рейсы в Баку из Астаны, Алматы и Актау.