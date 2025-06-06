https://news.day.az/tourism/1758636.html Популярным курортам Европы предрекли масштабные лесные пожары Канарским островам, принадлежащим Испании, предрекли масштабные лесные пожары. Об этом туристов предупредили власти популярных курортов Европы, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что речь идет об островах Тенерифе, Гран-Канария, Ла-Пальма, Ла-Гомера и Эль-Хейрро.
Популярным курортам Европы предрекли масштабные лесные пожары
Канарским островам, принадлежащим Испании, предрекли масштабные лесные пожары. Об этом туристов предупредили власти популярных курортов Европы, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что речь идет об островах Тенерифе, Гран-Канария, Ла-Пальма, Ла-Гомера и Эль-Хейрро. Жителей и гостей курортов призвали быть бдительными.
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