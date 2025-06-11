В Австралии турист два часа провисел на скале

50-летний турист залез без страховки на крутой склон горы Бирва, но без участия спасателей спуститься не мог.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он провисел на скале около двух часов, дожидаясь помощи"

Представляем вашему вниманию данное видео: