https://news.day.az/tourism/1759685.html В Австралии турист два часа провисел на скале - ВИДЕО 50-летний турист залез без страховки на крутой склон горы Бирва, но без участия спасателей спуститься не мог. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он провисел на скале около двух часов, дожидаясь помощи" Представляем вашему вниманию данное видео:
В Австралии турист два часа провисел на скале - ВИДЕО
50-летний турист залез без страховки на крутой склон горы Бирва, но без участия спасателей спуститься не мог.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он провисел на скале около двух часов, дожидаясь помощи"
Представляем вашему вниманию данное видео:
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