https://news.day.az/tourism/1764662.html Турист отправился на отдых с женой в Таиланд и не выжил Японский турист отправился с женой на курорт Пхукет в Таиланде и не выжил в первый же день. Как передает Day.Az, об этом сообщил портал The Phuket News. По данным источника, 34-летний мужчина приехал на отдых 27 июня, а на следующее утро решил поплавать на пляже Карон. Через некоторое время японца вытащили из воды без признаков жизни.
Турист отправился на отдых с женой в Таиланд и не выжил
Японский турист отправился с женой на курорт Пхукет в Таиланде и не выжил в первый же день.
Как передает Day.Az, об этом сообщил портал The Phuket News.
По данным источника, 34-летний мужчина приехал на отдых 27 июня, а на следующее утро решил поплавать на пляже Карон. Через некоторое время японца вытащили из воды без признаков жизни. Спасатели провели ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.
Местные власти связались с посольством Японии для оказания помощи. Уточняется, что тело мужчины передали жене для проведения религиозных церемоний.
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