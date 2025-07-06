https://news.day.az/tourism/1765864.html

Отменены десятки рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом

Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Ассоциация туроператоров России. Сообщается, что из 52 запланированных на вторую половину дня рейсов 30 отменены, а 9 задержаны.