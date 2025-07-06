https://news.day.az/tourism/1765864.html Отменены десятки рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Ассоциация туроператоров России. Сообщается, что из 52 запланированных на вторую половину дня рейсов 30 отменены, а 9 задержаны.
Отменены десятки рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом
Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Ассоциация туроператоров России.
Сообщается, что из 52 запланированных на вторую половину дня рейсов 30 отменены, а 9 задержаны.
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