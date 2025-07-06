Отменены десятки рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом

Авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Ассоциация туроператоров России.

Сообщается, что из 52 запланированных на вторую половину дня рейсов 30 отменены, а 9 задержаны.