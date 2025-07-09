Турист попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся

Турист в американском штате Аризона попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся.

Как передает Day.Az, подробностями истории поделился портал Charlotte Observer.

Уточняется, что 48-летний Мануэль Гильермо Сегура из штата Калифорния, США, приехал к реке Колорадо в субботу, 5 июля. Он бросился в нее, чтобы поймать улетевший головной убор, доплыл до него, а затем исчез под водой.

На место происшествия направили группы водолазов и подразделения воздушной, наземной и водной помощи. В понедельник, 7 июля, они наткнулись на тело Сегуры в реке. По словам полицейских, трагедия произошла по неосторожности.