https://news.day.az/tourism/1766588.html Турист попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся Турист в американском штате Аризона попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся. Как передает Day.Az, подробностями истории поделился портал Charlotte Observer. Уточняется, что 48-летний Мануэль Гильермо Сегура из штата Калифорния, США, приехал к реке Колорадо в субботу, 5 июля.
Турист попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся
Турист в американском штате Аризона попытался достать упавшую в реку шляпу и захлебнулся.
Как передает Day.Az, подробностями истории поделился портал Charlotte Observer.
Уточняется, что 48-летний Мануэль Гильермо Сегура из штата Калифорния, США, приехал к реке Колорадо в субботу, 5 июля. Он бросился в нее, чтобы поймать улетевший головной убор, доплыл до него, а затем исчез под водой.
На место происшествия направили группы водолазов и подразделения воздушной, наземной и водной помощи. В понедельник, 7 июля, они наткнулись на тело Сегуры в реке. По словам полицейских, трагедия произошла по неосторожности.
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