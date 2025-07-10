Австралийский турист найден мертвым в Таиланде

Австралийского туриста нашли бездыханным после сеанса массажа на популярном тайском острове Самуи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Khaosod.

Сотрудники массажного салона вызвали на место скорую помощь и полицию после того, как обнаружили, что один из клиентов, 43-летний житель Брисбена, не подает признаков жизни.

47-летняя госпожа Премьюпа, работающая в салоне, рассказала стражам правопорядка, что австралиец пришел в заведение один, на нем не было обуви. Он выбрал расслабляющий масляный массаж стоимостью 400 батов. Премьюпа выполнила заказ, получила полную оплату и ушла обслуживать других клиентов. Иностранец сказал ей, что хочет отдохнуть на массажной кушетке.

Женщина вернулась через десять минут, но поняла, что мужчина заснул, и не стала его тревожить. Через несколько часов тайка все же попыталась разбудить клиента, но увидела, что он был без сознания. Она позвала на помощь коллег, которые вызвали экстренные службы.

В полиции отметили, что для установления причины трагедии нужно провести вскрытие. По предварительным данным, австралиец путешествовал по Таиланду с женой, но до салона он дошел пешком один.