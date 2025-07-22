Подросток найден мёртвым на склоне вулкана в Мексике

Спасатели нашли на склоне спящего вулкана в Мексике замерзшего подростка.

Как передает Day.Az, об этом стало известно изданию The Sun.

По данным источника, 14-летний турист Паоло Санчес Карраско решил в одиночку подняться на вулкан Истаксиуатль и не выжил. Во время похода подросток записал видео, встревожившее его подписчиков, в котором признался, что поднимается на вершину без гида и экипировки.

"Оказывается, здесь ночью температура опускается до минус двух градусов. Самое обидное, что я сейчас отморожу себе задницу. Я даже не взял спальный мешок, и я очень далеко от убежища. Следующее будет где-то там - по другую сторону горы", - рассказал в своем ролике Карраско.

Вскоре юноша перестал выходить на связь, и группа спасателей отправилась на его поиски. Через три дня после того, как путешественник выложил свое видео в сеть, его удалось найти, но было слишком поздно. Карраско обнаружили без признаков жизни в субботу, 19 июля, на высоте около 4,7 тысячи метров.

Выяснилось, что во время пути на уровне второго перевала, где находился турист, в горах разыгрался сильный шторм. Уточняется, что юный скалолаз любил походы и часто отправлялся в горы в одиночку. На данный момент полиция ведет расследование, чтобы узнать, с кем подросток приехал в Мехико, откуда отправился на Истаксиуатль.