Тебриз и Баку запускают авиарейсы

Между Тебризом и Баку открыт авиарейс.

Как передает Day.Az, рейс Тебриз - Баку и обратно добавлен в список международных направлений Международного аэропорта имени Шахида Мадани в Тебризе.

"Этот новый маршрут, запущенный с сегодняшнего дня, укрепит воздушное сообщение между Ираном и Азербайджаном, а также упростит передвижение пассажиров между двумя важными городами региона.

Открытие этого рейса создаст дополнительные возможности для развития торговых и туристических связей между провинцией Восточный Азербайджан и Азербайджанской Республикой. Воздушное сообщение может сыграть значимую роль в расширении экономического и культурного обмена между двумя регионами", - заявил руководитель аэропортов провинции Восточный Азербайджан.