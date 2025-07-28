Пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителем в США

Самолет Southwest Airlines едва не столкнулся с истребителем-бомбардировщиком Hawker Hunter в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ABC7.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бербанка в Лас-Вегас. Примерно через шесть минут после взлета воздушное судно резко снизилось на 475 футов (около 144 метров), чтобы избежать столкновения в воздухе.

Пилот сообщил пассажирам о срабатывании системы предупреждения столкновения. "Свободное падение длилось около восьми-десяти секунд, Никогда такого не испытывал. Все в самолете начали кричать. Мне определенно казалось, что это конец", - описал произошедшее находившийся на борту путешественник Стив Уласевич.

Представители авиакомпании заявили, что они взаимодействуют с Федеральным управлением гражданской авиации США для дальнейшего выяснения обстоятельств. По данным перевозчика, никто из пассажиров не пострадал, а двум бортпроводникам потребовалась медицинская помощь.