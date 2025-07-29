Возобновлены рейсы по маршруту Баку-Тебриз-Баку

Возобновлены полеты по авиарейсу Тебриз-Баку-Тебриз.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, в связи с этим в аэропорту Тебриза была проведена церемония.

В мероприятии приняли участие губернатор провинции Восточный Азербайджан и руководители провинции.