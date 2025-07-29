https://news.day.az/tourism/1770886.html Возобновлены рейсы по маршруту Баку-Тебриз-Баку Возобновлены полеты по авиарейсу Тебриз-Баку-Тебриз. Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, в связи с этим в аэропорту Тебриза была проведена церемония. В мероприятии приняли участие губернатор провинции Восточный Азербайджан и руководители провинции.
Возобновлены рейсы по маршруту Баку-Тебриз-Баку
Возобновлены полеты по авиарейсу Тебриз-Баку-Тебриз.
Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, в связи с этим в аэропорту Тебриза была проведена церемония.
В мероприятии приняли участие губернатор провинции Восточный Азербайджан и руководители провинции.
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