https://news.day.az/tourism/1770886.html

Возобновлены рейсы по маршруту Баку-Тебриз-Баку

Возобновлены полеты по авиарейсу Тебриз-Баку-Тебриз. Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, в связи с этим в аэропорту Тебриза была проведена церемония. В мероприятии приняли участие губернатор провинции Восточный Азербайджан и руководители провинции.