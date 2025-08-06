Новая Зеландия повысит цены для туристов

Правительство Новой Зеландии анонсировало повышение платы за посещение туристических достопримечательностей для иностранных туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местный телеканал 1News.

Отмечается, что гости из-за рубежа, желающие посетить новозеландские заповедники, теперь вынуждены будут платить больше, а также в ряде случаев плата с них начнет взиматься там, где раньше этого не делалось.

Посещение Кафедральной бухты, перевала Тонгариро, тропы Милфорд и горы Аораки ("горы Кука") теперь обойдется иностранцам в сумму от 12 до 24 долларов США. При этом льготы для бизнеса на указанных территориях будут расширены, а для граждан страны вход останется бесплатным.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, речь идет о "действительно особенных" для новозеландцев местах, сборы за посещение которых обеспечат департаменту охраны природы большую поддержку.