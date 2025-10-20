У пассажирского самолета в США треснуло лобовое стекло

В США самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United, который летел из Денвера в Лос-Анджелес, совершил посадку в Солт-Лейк-Сити. Причиной стала трещина, образовавшаяся в лобовом стекле воздушного судна на высоте 11 тыс. м.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Aviation Herald.

"Самолет отклонился от маршрута, чтобы устранить трещину в одном слое многослойного лобового стекла", - сказано в публикации.

Как говорится в сообщении, пассажиры рейса были доставлены в Лос-Анджелес с шестичасовой задержкой на запасном Boeing 737 MAX, предоставленном авиакомпанией.