Басгал, хранящий память веков - ВИДЕО

Day.Az представляет рубрику АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом": Исмаиллинское село Басгал.

Басгал, занимающий особое место среди древних поселений Азербайджана, является одним из редких мест, где история, культура и природа составляют единство. Этот древний поселок Исмаиллинского района своими каменными улицами, хранящими память веков, архитектурными памятниками, ремесленными традициями и неповторимыми горными пейзажами ежегодно привлекает внимание тысяч местных и иностранных гостей.

Расположенный на южных склонах гор Большого Кавказа, вблизи Ниялдагского хребта, Басгал является одним из редких поселений, сохранивших до наших дней следы средневековой городской культуры. Исторические крепостные стены, древняя базарная площадь, ремесленные кварталы, мечети, родники, подземная водопроводно-канализационная система, называемая кюребенд, и узкие улицы, мощенные речным камнем, свидетельствуют о богатом прошлом поселка.

Исследования показывают, что на территории Басгала существовало интенсивное заселение начиная с XI века. Расположенные на кладбище поселка памятники могильного и сундучного типа, относящиеся к XVI-XVIII векам, также отражают историю этого древнего поселения.

Окружающий поселок Басгальский государственный историко-культурный заповедник был создан в 1989 году. Распоряжением Президента Ильхама Алиева в 2022 году на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Басгал" были проведены строительно-восстановительные работы.

Одной из самых примечательных особенностей Басгала является его архитектурное наследие. Дома здесь строились с учетом сейсмических особенностей Ширванского региона. Деревянные пояса, называемые "кятил", которые закладывались в стены через каждые несколько слоев камня, повышали эластичность строений и обеспечивали их устойчивость к землетрясениям. А возведение углов выходящих на улицу домов в срезанной форме является интересным примером древней градостроительной культуры.

Одной из первых остановок туристов, посещающих Басгал, является Басгальская баня, относящаяся к XVII веку. Это историческое здание, построенное в классическом восточном архитектурном стиле, в 2021 году было реставрировано и превращено в музей. Здесь можно получить интересную информацию об азербайджанской банной культуре, устройстве древних бань и подземной системе отопления.

Одним из важнейших исторических памятников поселка также является мечеть Шейха Мухаммеда, построенная в 1531 году. В результате археологических исследований, проведенных вокруг мечети, были обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к различным периодам. Расположенный вблизи мечети знаменитый чинар - живая история Басгала. Согласно надписям, это дерево было посажено в 1563 году сыном Шейха Мухаммеда - Шейхом Сафаи, и сегодня воспринимается местным населением как священное место.

Основным же образцом искусства, прославившим имя Басгала на весь мир, является кялагаи. Платки, изготовленные в поселке, который в средние века был одним из важных центров шелководства и ткачества Ширвана, завоевали большую славу на восточных и европейских рынках. Сегодня приезжающие в Басгал туристы могут поучаствовать в мастер-классах по кялагаи, организуемых с участием местных мастеров, и поближе познакомиться с тонкостями древнего искусства.

Историческая Базарная площадь также является одним из интереснейших мест поселка. Эта площадь, бывшая когда-то главным центром региональной торговли, и сегодня сохраняет свой древний дух. Прогулка по каменным улицам вокруг площади словно переносит туристов в средние века.

Басгал также известен своей богатой кухней. Здесь гостям предлагаются такие изысканные образцы горной кухни, как басгальская халва, пип долма, пити, местные сыры, тутовый бекмез и знаменитое варенье из роз.

Возможности для отдыха в поселке также достаточно широки. Современные места отдыха, расположенные на фоне горных пейзажей, пешие маршруты и оздоровительные услуги превращают Басгал в одно из идеальных направлений для семейных и индивидуальных путешествий.

До Басгала, расположенного на расстоянии примерно 160 километров от Баку, можно доехать на автомобиле за 3-3,5 часа. Пользующиеся же общественным транспортом могут сначала доехать до Исмаиллы, а затем на местных транспортных средствах отправиться в поселок.

Басгал демонстрирует свою красоту во все времена года. Зелень весны, прохладный горный воздух лета, красочные пейзажи осени и укутанные в белое покрывало зимние улицы придают этому древнему поселку особое очарование в каждый сезон. Для каждого туриста, проявляющего интерес к истории, национальному наследию и природе, Басгал является одним из мест, обещающих незабываемые впечатления.